Samsung остановила экспорт своей продукции в Россию

Южнокорейская корпорация Samsung временно остановила экспорт всей своей продукции в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что из-за сложившейся геополитической обстановки компания, среди прочего, прекращает поставки от микрочипов до смартфонов и бытовой электроники. «Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — указал производитель.

О будущей судьбе завода компании и его работников в Калужской области информации не поступало.

Позднее источник агентства Yonhap в Samsung объяснил, что причиной прекращения поставок в Россию стала «проблема с отправкой товаров». Отмечается, что ситуация связана с физической невозможностью доставить продукцию компании и сложностями с экспортом. При этом собеседник издания отметил, что компания сейчас разрабатывает ответные меры.

4 февраля сообщалось, что Южной Корее удалось добиться от США исключения из их антироссийских санкций, однако при этом страна обязуется ввести свои экспортные ограничения против Москвы. Министр торговли Е Хан Гу провел консультации в США, заверив Вашингтон, что страна собственными санкциями в обход правила прямого иностранного продукта (FDPR), предполагающего получение лицензии американского правительства перед отправкой в Россию товаров, которые производятся за рубежом с использованием американских технологий, сможет поддерживать ограничения против Москвы на достаточно высоком уровне.

Уход других технологических компаний

В ночь на 2 марта американская корпорация Apple остановила продажи товаров в России и перестала экспортировать свою технику. Также в компании рассказали об отключение системы платежей Apple Pay и «других услуг». Через несколько дней магазины официальной дилерской сети снова открылись с прежним ассортиментом, однако ценники на гаджеты изменились. Позднее стало известно, что Apple ввела ограничения, касающиеся работы авторизованных сервисных центров на территории России. В настоящий момент сервисные центры Apple продолжают обслуживать клиентов в России, однако партнеры американской компании начали работать с ограничениями.

Также об уходе с российского рынка в связи с ситуацией на Украине ранее объявила Microsoft. Компания приостановила продажу товаров и предоставление услуг в соответствии с решениями западных правительств о санкциях. Пока неизвестно, о чем конкретно идет речь, и в компании не дали пояснений. В заявлении говорится о «новых» продажах — соответственно, уже купленные товары вроде лицензии Windows останутся у пользователей. Касательно продления подписок Xbox Game Pass или Microsoft 365 информации нет.

Решение о прекращении поставок в Россию приняли также Intel и AMD. Источник РБК на IT-рынке рассказал, что американские компании в устной форме объявили о своем решении российским производителям электроники. Он уточнил, что китайские партнеры уже получают уведомления от локального офиса Intel о запрете на поставки процессоров в Россию. Приостановку поставок процессоров от AMD и Intel подтвердил и представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Кроме них из России ушли Oracle, Exxon Mobile, DIS, TSMC, Autodesk, Cisco, Panasonic, SAP и другие. При этом в SAP отметили, что компания продолжает поддерживать всех действующих клиентов в рамках договорных обязательств в той мере, насколько это позволяют санкции и ограничения экспортного контроля. «Все сотрудники работают, но мы поставили на паузу заключение новых контрактов в России», — уточнили в российской дочке организации «САП СНГ».