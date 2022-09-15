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На Украине завели уголовное дело после ДТП с Зеленским

Госбюро расследований Украины завело уголовное дело после ДТП с президентом Зеленским

Фото: Shutterstock

На Украине завели уголовное дело после ДТП с участием автомобиля президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявило Государственное бюро расследований республики, сообщает РИА Новости.

«Работники государственного бюро расследования открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в центре Киева 14 сентября. Легковушка столкнулась с машиной президента Украины и машинами сопровождения. Проводится весь комплекс необходимых следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.

Зеленский попал в ДТП в Киеве в ночь с 14 на 15 сентября, его кортеж столкнулся с легковым автомобилем. Вскоре появились кадры с места аварии.

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Василий Мека
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