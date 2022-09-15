Появились кадры с места ДТП с Зеленским в Киеве

Опубликовано видео с места аварии с кортежем президента Украины Владимира Зеленского

В сети появились кадры с места ДТП в Киеве с кортежем президента Украины Владимира Зеленского. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно, как пострадавшему водителю легкового автомобиля оказывают помощь специальные службы. Машина сильно повреждена, можно заметить, что сработала подушка безопасности на водительском месте.

Ранее стало известно, что Зеленский попал в ДТП в столице страны. Кортеж украинского лидера столкнулся с легковым автомобилем. «Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено», — сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.