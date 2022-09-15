Россияне придумали необычный способ спрятать евро на границе с Финляндией

«Фонтанка»: россияне начали закапывать евро на границе с Финляндией для их сохранения

Российские туристы придумали закапывать евро под землю на границе с Финляндией, чтобы уберечь их от изъятия таможней. Необычным способом спрятать накопления россияне поделились с «Фонтанкой».

Жительница Санкт-Петербурга Елизавета рассказала изданию, что начиталась новостей об изъятии иностранной валюты финскими таможенниками и для сохранения денег решила прибегнуть к необычному способу. «Идею подглядели в "Орле и Решке" — закопали свои 300 евро под деревом на полянке по пути из Лаппеенранты», — отметила девушка.

Россиянка подчеркнула, что сначала замотала деньги в целлофан и положила их в бутылку объемом 0,5 литра. Место, где спрятана иностранная валюта, Елизавета засняла на камеру, а его координаты сохранила. «В начале октября вернемся, — добавила она. — Надеюсь, что никто раньше нас ее не найдет».

По данным издания, это не первый подобный случай. Российские путешественники периодически делятся похожими историями в чате «На Границе.Ру». Так, один из его участников сообщил, что при въезде в Россию на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Брусничное» финские таможенники не пропустили женщину со 100 евро. «Выкрутилась — закопала в лесу клад», — написал он.

Ранее в сентябре премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что отмена упрощенного визового режима между Россией и Евросоюзом является недостаточной мерой. По ее мнению, ЕС должен ввести строгие ограничения на выдачу виз российским туристам.