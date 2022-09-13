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В Финляндии возмутились свободными перемещениями россиян по Европе

Премьер-министр Финляндии Марин возмутилась свободным въездом россиян в Европу
Санна Марин

Санна Марин. Фото: Philipp von Ditfurth / DPA / Globallookpress.com

Премьер-министр Финляндии Санна Марин назвала отмену упрощенного визового режима между Россией и ЕС недостаточным ограничением. Об этом она заявила на пленарной сессии Европарламента, соответствующий текст выступления опубликован на сайте правительства.

По мнению премьер-министра, ЕС должен ввести строгие ограничения на выдачу виз туристам. «Неправильно, что в то время как Россия убивает мирных жителей на Украине, российские туристы свободно путешествуют по Европе», — возмутилась Марин.

Ранее в ходе этого же выступления Марин понадеялась на влияние санкций на жизнь простых россиян. «Мы должны продолжать поддерживать Украину во всех формах, и мы должны быть готовы к введению новых санкций», — заявила она.

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Мария Гейн
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