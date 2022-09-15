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Разработан гель-антибиотик для реконструкции мягких тканей

Pharmaceutics: в СГУ создали гель-антибиотик на основе белка молочной сыворотки

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российские специалисты из СГУ создали гель-антибиотик на основе белка молочной сыворотки, который предлагают использовать для реконструкции мягких тканей. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Pharmaceutics.

Обычно подобные препараты изготавливаются на основе гиалуроновой и полимолочной кислоты, но такое производство имеет ряд нюансов, сложнее воспринимается тканями, а также более дорогостоящее, чем новая разработка.

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Гидрогель с антибиотиком эффективно уничтожает бактерии, при этом практически не повреждает клетки организма. Основная задача препарата — антисептическое воздействие после инвазивного вмешательства. В течение 48 часов после нанесения гель выделяет цефазолин, что позволяет полностью подавить развитие патогенных микроорганизмов. Кроме того, технологию хотят внедрить в реконструктивную косметологию, где он может использоваться в качестве формообразующего компонента при заживлении мягких тканей и хрящей.

Сейчас препарат предварительно тестируют и продолжают изучать его влияние на клеточные культуры и бактерии.

В июне 2022 года британские исследователи из Манчестерского университета представили биоразлагаемый гель, восстанавливающий сердечную ткань после инфаркта.

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Елена Апазиди
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