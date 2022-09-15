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Названа дата подписания соглашения о двойном гражданстве Абхазии и России

В МИД Абхазии заявили о намерении закрепить соглашение о гражданстве с Россией 27 сентября

Фото: Andrey Metelev / Unsplash

Абхазия рассчитывает подписать соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства с Россией 27 сентября. Дату назвал глава министерства иностранных дел (МИД) страны Инал Ардзинба в четверг, 15 сентября, на заседании общественного совета в Сухуме, передает ТАСС.

«Мы планируем 27 сентября в Москве подписание с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым соглашения о двойном гражданстве, которое предполагает внедрение упрощенного механизма получения гражданства РФ [гражданами Абхазии]», — заявил он.

9 сентября президент России Владимир Путин поручил подписать новое соглашение с республикой по данному вопросу. «Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства», — говорится в тексте распоряжения российского лидера.

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Кристина Есикова
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