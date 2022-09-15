Оппозиция Армении подписала документ о начале импичмента Пашиняну

В Армении 35 оппозиционных депутатов подписали документ об импичменте премьеру Пашиняну

В Армении 35 оппозиционных депутатов фракций «Армения» и «Честь имею» подписали документ об импичменте премьер-министру Армении Николу Пашиняну, для его отстранения от власти нужны 18 голосов правящей фракции. Об этом заявил глава фракции «Армения», бывший министр обороны страны Сейран Оганян, передает РИА Новости.

«Подписи 35 депутатов есть. Но чтобы процесс довести до конца, нужно 18 голосов правящей фракции», — сказал он в ходе митинга противников Пашиняна перед зданием парламента. Он призвал провластных депутатов присоединиться к инициативе.

Ранее в Ереване протестующие вышли к зданию парламента на центральный проспект Баграмяна с требованием отставки премьер-министра страны. По словам протестующих, глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану, и призывает сторонников присоединиться к нему. Также сообщается, что протестующие попытались сломать ворота парламента и попасть внутрь, но их остановили организаторы митинга.

Поводом для недовольства оказались слова премьера в ходе правительственного часа в парламенте. Пашинян сообщил о готовности принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении.