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В Калининграде стартует фестиваль искусств «Балтийские сезоны»

XIX фестиваль искусств «Балтийские сезоны» стартует в Калининграде 15 сентября

Фото: Baltseasons

В Калининграде в четверг, 15 сентября, стартует XIX фестиваль искусств «Балтийские сезоны». Как уточняет ТАСС, культурное мероприятие продлится по 21 сентября.

В дни фестиваля гости и жители города смогут оценить лучшие спектакли Государственного академического Малого театра России и Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина при Малом театре.

В оргкомитете рассказали, что в постановке Малого театра 15 и 16 сентября зрителям покажут спектакль по пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта «Физики», а 17 и 18 сентября — «Игроки» по Н. В. Гоголю.

Завершится фестиваль показом дипломного спектакля студентов Мастерской народного артиста СССР Юрия Соломина Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина: 20 и 21 сентября молодые актеры представят спектакль «Живут такие люди» по рассказам Василия Шукшина.

Фестиваль «Балтийские сезоны» — крупномасштабный проект, который проводится при содействии Минкульта России, правительства Калининградской области, регионального министерства по культуре и туризму, Росконцерта, а также АНО «Фестивальная дирекция». В этом году мероприятие проводится в 19 раз. За прошедшие годы в фестивале приняли участие свыше 80 ведущих российских и зарубежных художественных коллективов и более пяти тысяч артистов.

Ранее сообщалось, что 14 сентября в Кабардино-Балкарии стартовал Северо-Кавказский фестиваль молодежи. Уточнялось, что всего в форуме примут участие около трех тысяч человек из разных субъектов России.

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Варвара Кошечкина
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