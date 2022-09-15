Похищение гоночной машины из картинг-центра ради продажи попало на видео

Россиянин угнал технику из картинг-клуба в Москве для продажи и попал на видео

Похищение россиянином гоночной машины из картинг-центра в московской районе Измайлово попало на видео. Ролик в четверг, 15 сентября публикует пресс-служба МВД России.

На кадрах видно, как 32-летний сотрудник организации вытаскивает гоночный агрегат со стоянки картинг центра и катит его по трассе в сторону выхода. Позже выяснилось, что молодой человек уехал с места событий прямо на похищенной технике. Позже он припрятал свою добычу в кустах возле подъезда с целью дальнейшей продажи. Через несколько дней после обращения владельца о пропаже имущества вор был задержан.

Ранее 15 сентября сообщалось, что водитель каршеринга устроил GTA-заезд на парковке в Москве и попал на видео.