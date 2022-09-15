Глава ЮНИСЕФ прокомментировала включение детей в «Миротворец»

Глава ЮНИСЕФ Рассел: включение детей в базу «Миротворца» является важным вопросом

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел прокомментировала включение персональных данных детей в базу националистического сайта «Миротворец». Ее слова передает РИА Новости.

Она назвала важным вопрос о включении личной информации 327 детей в базу «Миротворца». «Мы в курсе... и будем рады предоставить вам дополнительную информацию», — добавила Рассел в ответ на вопрос издания о причинах игнорирования ситуации.

Информация о создании базы «Миротворец» появилась в 2014 году. Известно, что на сайте публикуются данные политиков, журналистов и других граждан, которые выступили против нынешней Украинской власти. В базе также находится персональная информация несовершеннолетних граждан.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил об отсутствии ответа со стороны ООН и ЮНИСЕФ на призыв России осудить деятельность «Миротворца». Он уточнил, что информация о включении 327 детей в базу была направлена в организации, но никакой реакции с их стороны не последовало.

В сентябре американский военный корреспондент Рассел Бентли отреагировал на поддержку США сайта «Миротворец», назвав ее «ужасающим фактом». Он заявил, что происходящее вызывает у него стыд за действующее правительство Соединенных Штатов.