В Германии призвали создать орган для предотвращения русофобии в интернете

В ФРГ призвали создать орган для предотвращения преступлений на почве русофобии

В Германии призвали создать орган для предотвращения преступлений на почве русофобии в интернете. Об этом со ссылкой на обращение Ассоциации по борьбе с дискриминацией и изоляцией русских немцев и русскоязычных сограждан в ФРГ (VADAR) сообщают «Известия».

По данным организации, русскоязычные жители Германии с февраля подвергаются открытой и массовой травле в сети. Утверждается, что гражданам угрожают расправой и смертью.

«Наше объединение располагает сотнями скриншотов, призывающих к насилию в отношении русских немцев и русскоязычных сограждан. Многочисленные группы, например "Животные Берлина", собирают адреса и фотографии горожан. После публикации в группе следует простой призыв: "Вы знаете, что делать, когда их видите"», — заявляет VADAR.

Ассоциация подчеркивает, что считает подобное экстремистской деятельностью, и требует не допустить завершение призывов «надписью "ликвидировано", как принято в этих закрытых группах постфактум». В организации обратили внимание, что призывы к насилию часто публикуются на русском или украинском языках. В результате языковые нюансы не позволяют полиции до конца распознать тяжесть правонарушения.

В июле VADAR попросила возбудить дело о дискриминации русских в отношении главы Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине Стефана Эверса. По информации организации, он назвал фашистами людей, принявших участие в автопробеге против русофобии в апреле.

В апреле представитель правительства Германии Кристиане Хофман заявила, что Берлин осуждает любые проявления русофобии из-за конфликта на Украине. «Это война не российского населения против Украины, а также не русскоязычного населения в Германии», — заключила представитель немецкого кабмина.