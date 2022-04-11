Германия осудила проявления русофобии из-за конфликта на Украине

Представитель кабмина ФРГ: Берлин осуждает проявления русофобии из-за ситуации на Украине

Берлин осуждает любые проявления русофобии из-за конфликта на Украине. Об этом заявила на брифинге представитель правительства Германии Кристиане Хофман, передает РИА Новости.

«Это война не российского населения против Украины, а также не русскоязычного населения в Германии», — заключила представитель немецкого кабмина.

9 апреля сообщалось, что в немецком Штутгарте прошел автопробег «Против дискриминации русскоязычных». Многие автомобили участников были украшены российскими флагами. Демонстранты требовали остановить русофобию и прекратить дискриминацию русскоязычных детей в образовательных учреждениях.

На фоне спецоперации России на Украине участились сообщения о случаях русофобии и дискриминации в адрес россиян и русскоязычных граждан за границей.