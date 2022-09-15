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Еще один российский регион поддержал призыв Кадырова к «самомобилизации»

Губернатор Курской области Старовойт поддержал призыв Кадырова к «самомобилизации»

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт поддержал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к «самомобилизации» регионов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отчитался, что от Курской области в разные военные подразделения, участвующие в спецоперации, отправлено более 800 добровольцев, в том числе, и в батальон материально-технического обеспечения «Сейм». Все бойцы перед отправкой проходят подготовку, их полностью обеспечили экипировкой, формой, средствами защиты и связи.

Кроме того, по словам Старовойта, ведется набор добровольцев в мобилизационный людской резерв, который предназначен для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российские регионы к «самомобилизации». По его словам, каждый руководитель российского региона «вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал призыв Кадырова и подчеркнул, что в этом направлении работают все регионы России. По его словам, республика уже выставила более 1200 добровольцев для работы в зоне спецоперации и занимается формированием еще двух батальонов.

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Марина Совина
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