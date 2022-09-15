Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Комиссия Lancet допустила сценарий утечки коронавируса из лаборатории

Lancet: утечка коронавируса из лаборатории остается одной из вероятных причин пандемии

Фото: Fusion Medical Animation / Unsplash

Комиссия журнала Lancet опубликовала подробный отчет о пандемии COVID-19, в котором признается, что точное происхождение коронавируса SARS-CoV-2 остается неизвестным. Часть специалистов, готовивших отчет, допускают, что вирус мог вызвать вспышку среди людей в результате инцидента, связанного с вирусологическими исследованиями. Текст доступен на сайте журнала.

В настоящее время остаются две основные гипотезы происхождения SARS-CoV-2. Согласно первому сценарию, вирус, способный заражать людей, возник в результате зоонозного распространения от диких или сельскохозяйственных животных, которые продавались на рынке в городе Ухань. Согласно альтернативной точке зрения, вирус мог появиться во время сбора биологических материалов или в результате утечки из лаборатории, где хранились взятые из дикой природы патогены.

Материалы по теме:
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота». Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота».Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
11 августа 2021
Мутация неизбежна. Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
Мутация неизбежна.Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
24 августа 2021

Отмечается, что члены комиссии Lancet придерживались разных взглядов на относительную вероятность двух объяснений, поэтому авторы отмечают, что требуются дальнейшие научные исследования, чтобы понять, какое из них является наиболее правдоподобным. Это необходимо, чтобы предотвратить будущие пандемии, а также укрепить доверие населения к науке.

Авторы также допускают, что в отношении некоторых важных проблем ВОЗ действовала слишком медленно или осторожно. В частности, организация слишком поздно предупредила о возможности передачи вируса человеку и не спешила объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. ВОЗ могла более эффективно действовать в сфере поддержки протоколов международных поездок, разработанных для замедления распространения вируса, поддержать общественность в использовании лицевых масок в качестве защитного снаряжения, а также быстрее выявить то, что вирус передается воздушно-капельным путем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Роджер Федерер завершит карьеру
Назван лидер среди округов столицы по строительству частных домов
В Молдавии заработал сайт для поиска дров
Похищение гоночной машины из картинг-центра ради продажи попало на видео
На обложке Vogue впервые в истории появился мужчина
Названа причина роста цен на приложения для iPhone
Фильм «Далласская афера» с Мэттью Макконахи не выйдет в прокат
Власти Крыма отреагировали на увольнение учителя из-за песни про «Байрактар»
Комиссия Lancet допустила сценарий утечки коронавируса из лаборатории
Российские власти заговорили о скором прорыве в экономике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.