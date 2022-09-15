Комиссия Lancet допустила сценарий утечки коронавируса из лаборатории

Lancet: утечка коронавируса из лаборатории остается одной из вероятных причин пандемии

Комиссия журнала Lancet опубликовала подробный отчет о пандемии COVID-19, в котором признается, что точное происхождение коронавируса SARS-CoV-2 остается неизвестным. Часть специалистов, готовивших отчет, допускают, что вирус мог вызвать вспышку среди людей в результате инцидента, связанного с вирусологическими исследованиями. Текст доступен на сайте журнала.

В настоящее время остаются две основные гипотезы происхождения SARS-CoV-2. Согласно первому сценарию, вирус, способный заражать людей, возник в результате зоонозного распространения от диких или сельскохозяйственных животных, которые продавались на рынке в городе Ухань. Согласно альтернативной точке зрения, вирус мог появиться во время сбора биологических материалов или в результате утечки из лаборатории, где хранились взятые из дикой природы патогены.

Отмечается, что члены комиссии Lancet придерживались разных взглядов на относительную вероятность двух объяснений, поэтому авторы отмечают, что требуются дальнейшие научные исследования, чтобы понять, какое из них является наиболее правдоподобным. Это необходимо, чтобы предотвратить будущие пандемии, а также укрепить доверие населения к науке.

Авторы также допускают, что в отношении некоторых важных проблем ВОЗ действовала слишком медленно или осторожно. В частности, организация слишком поздно предупредила о возможности передачи вируса человеку и не спешила объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. ВОЗ могла более эффективно действовать в сфере поддержки протоколов международных поездок, разработанных для замедления распространения вируса, поддержать общественность в использовании лицевых масок в качестве защитного снаряжения, а также быстрее выявить то, что вирус передается воздушно-капельным путем.