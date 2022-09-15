FinExpertiza: рост выручки российских компаний проиграл инфляции

Без учета нефтегазового сектора рост выручки российского бизнеса с марта по июнь составил 10,6 процента и проиграл текущей и ожидаемой годовой инфляции. Об этом со ссылкой на исследование консалтинговой сети FinExpertiza пишет «Коммерсантъ».

В общей сложности выручка крупного и среднего бизнеса за указанный период составила 77,8 триллиона рублей, что на 12,4 триллиона рублей больше, чем годом ранее. Однако на нефтегазовый сектор пришлось 7,3 триллиона этого роста.

Среднемесячная потребительская инфляция, по данным Росстата, с марта по июнь составила 16,9 процента, а промышленная — 22,3 процента. Таким образом, рост выручки полностью нивелирован ростом цен, хотя и фиксировался почти во всех отраслях.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что на фоне ужесточения конфликта с Западом, что связано с вводом войск на территорию Украины, доля и роль нефтегазового сектора в российской экономике серьезно увеличилась. Именно из-за него состояние экономики выглядит относительно стабильным и позволяет говорить об успешной борьбе с прессингом.

Ранее сообщалось, что после первых месяцев санкционной войны, когда временное повышение цен позволило увеличить доходы от продажи нефти и газа, финансовые потоки начинают истощаться. В августе нефтегазовые доходы оказались минимальными с июня 2021 года.

В связи с этим, как с учетом опережающих факторов подсчитал «Коммерсантъ», в августе российская экономика вернулась к падению, а в начале сентября тенденция подтвердилась.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что к концу года инфляция в России с нынешних 14 процентов опустится до уровня 12 процентов. При этом он выразил уверенность, что худшие времена для национальной экономики уже позади.