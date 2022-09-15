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Конфуз президента Туркмении рядом с Путиным попал на видео

Президент Туркмении Бердымухамедов потерял речь рядом с Путиным на саммите ШОС

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в начале беседы с главой российского государства Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде уронил листок, предположительно, с речью. Произошедший конфуз попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

На кадрах видно, как лидеры двух государств после рукопожатий направились в сторону стола, затем сели друг напротив друга. В момент, когда Путин начал произносить приветственные слова, Бердымухамедов обронил листок с возможными словами речи, но тут же его поднял.

Ранее Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС. Таким образом страна начала постепенное вступление в ряды организации. Сейчас в нее входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Пакистан.

Оставанцы
Василий Мека
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