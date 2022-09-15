На Украине зафиксировали первый случай оспы обезьян

Минздрав Украины сообщил о выявлении первого случая заболевания оспой обезьян в стране

На Украине выявили первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам пациента, у него не было контакта с заболевшими, и он не выезжал из страны. В ведомстве считают, что он заразился в одном из больших городов Украины.

У заболевшего наблюдается повышенная температура и высыпания на теле, в настоящее время он госпитализирован и находится под наблюдением врачей. Медики отмечают, что болезнь протекает легко.

В России первый случай заражения оспой обезьян был выявлен 12 июля. Известно, что заболевший вернулся в страну после поездки в Европу и обратился к врачу с характерной для оспы обезьян сыпью. Второй случай выявили 8 сентября в Санкт-Петербурге.