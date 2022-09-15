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В Херсонской области оценили шансы ВСУ зайти в регион с моря

Замглавы Стремоусов заявил, что у ВСУ нет шансов проникнуть в Херсонскую область по морю

Фото: РИА Новости

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно предпринимают попытки проникнуть в регион, в том числе с моря, но у них нет никаких шансов осуществить это. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

«Любые попытки зайти на территорию Херсонской области по суше и по морю купированы, потому что у нас все линии защиты выстроены профессионально. Городу Херсону и Херсонской области ничего не угрожает», — подчеркнул замглавы.

Он отметил, что, скорее всего, десант, попытавшийся проникнуть в Херсонскую область, высаживался в районе Очакова. «Попытались обойти, но там есть точки, военные базы, которые еще остались со времен Советского Союза. Все контролируется, весь периметр просматривается», — добавил Стремоусов.

Ранним утром 15 сентября союзные силы отразили атаку украинского десанта в регионе.

В администрации заявили, что Херсонская область надежно защищена от попыток продвижения украинский бойцов. Ситуация в регионе остается стабильной, а его территория «надежно защищена инженерно-оборонительными сооружениями» Вооруженных сил России.

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Кристина Есикова
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