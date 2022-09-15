Новак рассказал о формировании цен на российский газ в Европе

Вице-премьер Новак: цены на российский газ в Европе будут формироваться рыночным способом

Цены на газ в Европе будут формироваться рыночным способом, несмотря на идеи Европейского союза (ЕС) ввести потолок цен на российские энергоресурсы и налог для энергокомпаний на сверхприбыль. Об этом рассказал российский вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

«Цена на газ будет формироваться рыночным способом. Исходя из баланса спроса и предложения», — отметил он, подчеркнув, что речь идет о спотовых поставках.

Новак обратил внимание, что большинство контрактов России по поставкам газа в Европу долгосрочные, поэтому идея ЕС изымать сверхприбыль у угольных, нефтяных и газовых компаний и другие подобные предложения к формированию цен никакого отношения иметь не будут.

Вице-премьер также назвал уровень снижения экспорта российского газа в Европу в 2022 году. По его словам, поставки сократятся на 50 миллиардов кубометров.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила изымать не менее трети (33 процента) сверхприбыли угольных, нефтяных и газовых компаний блока для борьбы с энергокризисом. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что собранные средства позволят перебалансировать рынок электричества в ЕС.