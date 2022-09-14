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Еврокомиссия предложила изъять треть сверхприбыли энергокомпаний

Еврокомиссар Симсон: ЕК предлагает изъять 33 процента сверхприбыли энергокомпаний

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Еврокомиссия (ЕК) предлагает изымать не менее трети (33 процентов) сверхприбыли угольных, нефтяных и газовых компаний блока для борьбы с энергокризисом, пишет ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

«Эти взносы будут собирать государства ЕС, и мы считаем, что они должны составлять не менее 33 процентов сверхприбыли. Эти средства позволят перебалансировать рынок электричества в ЕС», — подчеркнула Симсон. В тексте предложений ЕК указано, что сверхприбылью будет считаться прибыль предприятий, полученная в 2022 году и более чем на 20 процентов превышающая их среднюю прибыль за последние три года.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также подтвердила сообщения СМИ о деталях плана по борьбе с энергокризисом. В рамках этого плана комиссия не только предлагает ввести налог на «избыточную» прибыль энергетических компаний, но и ограничить доходы производителей электроэнергии, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Доходы последних также резко увеличились из-за роста цен на электричество, вызванных подорожанием газа.

Как сообщал Reuters, электростанциям, работающим на атомной энергии, солнце или ветре, ограничат доход до 180 евро за мегаватт-час. Все полученные средства будут направлены на поддержку уязвимых предприятий и потребителей. Финальная версия плана еще не опубликована, поэтому цифры могут измениться, отмечают журналисты.

Кроме того, фон дер Ляйен анонсировала реформу европейского энергорынка, которая введет отдельные механизмы формирования цен на электричество от ископаемых и возобновляемых источников энергии. Это позволит снизить цены на электроэнергию, производимую на ВИЭ.

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Софья Ермакова
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