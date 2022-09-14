Европа нашла способ сделать стоимость газа более справедливой

ЕК предложит «более репрезентативную эталонную» цену газа вместо бенчмарка на TTF

Еврокомиссия нашла способ сделать стоимость газа более справедливой — глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже анонсировала установление «более репрезентативной эталонной» цены газа вместо бенчмарка на хабе TTF. Об этом пишет Reuters.

После ввода российских войск на Украину газовые котировки на хабе TTF четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Глава ЕК отметила, что Европе удалось диверсифицировать поставки топлива и частично отказаться от импорта из России, но Москве по-прежнему удается «активно манипулировать» европейским энергорынком — цены на газ выросли в 10 раз по сравнению с допандемийными значениями.

Фон дер Ляйен добавила, что хранилища газа в странах блока заполнены на 84 процента. По ее словам, это хороший показатель, но этого уровня недостаточно для обретения независимости от российских энергоносителей.

Глава ЕК также подтвердила сообщения о деталях плана по борьбе с энергокризисом. Комиссия предлагает ввести налог на «избыточную» прибыль энергетических компаний, которую они получают от роста цен на нефть и газ, а также ограничить доходы производителей электроэнергии, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Доходы последних также резко увеличились из-за роста цен на электричество, вызванных подорожанием газа.

«В наше время неправильно получать сверхвысокие, рекордные доходы и прибыль за счет наших потребителей. В это время прибыль необходимо разделить и направить тем, кто в ней больше всего нуждается», — сказала фон дер Ляйен. Как сообщал ранее Reuters, нефтяные, газовые, угольные и нефтеперерабатывающие компании должны будут отдать государству «взнос солидарности» в размере 33 процентов от их налогооблагаемой сверхприбыли с начала 2022 финансового года.

Электростанциям, работающим на атомной энергии, солнце или ветре, ограничат доход до 180 евро за мегаватт-час. Все полученные средства будут направлены на поддержку уязвимых предприятий и потребителей. Финальная версия плана еще не опубликована, поэтому цифры могут измениться, отмечают журналисты.

Кроме того, фон дер Ляйен анонсировала реформу европейского энергорынка, которая введет отдельные механизмы формирования цен на электричество от ископаемых и возобновляемых источниках энергии. Это позволит снизить цены на электроэнергию, производимую на ВИЭ. 29 августа стоимость контракта на поставку электричества, который считается бенчмарком для европейского рынка, установила исторический рекорд. Фьючерс с поставкой на год вперед в Германии подорожал до 1050 евро (993 доллара) за мегаватт-час.

Теперь странам ЕС предстоит обсудить предложения Еврокомиссии и согласовать окончательные меры по борьбе с энергокризисом. Дипломаты ряда европейских государств допускают, что решения будут приняты уже на встрече министров энергетики ЕС 30 сентября. Ранее стало известно, что ЕК отказалась от идеи установки потолка цен на российский газ в качестве меры по борьбе с кризисом, так как е получила достаточной поддержки со стороны стран-членов блока.