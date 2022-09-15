От России захотели немедленного принятия условий США по обмену заключенными

Белый дом: Россия должна «сегодня же» принять условия по обмену заключенными

Вашингтон настаивает на своем предложении по обмену заключенными с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

По ее словам, США считают, что Москва должна «сегодня же» принять предложение.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби рассказал, что в Вашингтоне продолжается обсуждение и сохраняются попытки вести переговоры от лица правительства США по вопросу возвращения домой Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

27 июля Вашингтон предложил Москве обменять предпринимателя Виктора Бута на Уилана и Грайнер, эту идею поддержал президент США Джо Байден. Супруга Бута Алла выразила опасения, что предложение Вашингтона является политической спекуляцией.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.