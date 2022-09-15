В ЛНР начался суд над сотрудником ОБСЕ

Суд ЛНР начал рассматривать дело сотрудника ОБСЕ, обвиняемого в госизмене

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) начал рассмотрение дела сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Ранее его задержали по подозрению в государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство госбезопасности ЛНР.

«Верховным судом Луганской народной республики начато рассмотрение уголовного дела в отношении жителя ЛНР из числа персонала ОБСЕ, который в апреле текущего года был задержан МГБ ЛНР по подозрению в совершении государственной измены», — сообщили в ведомстве.

Также следствие установило, что Шабанов Дмитрий Павлович, который работал в качестве ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы ОБСЕ, «передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР».

Информация о задержаниях сотрудников ОБСЕ появилась в начале апреля. При этом спецслужбы республики не называли имен ни первого задержанного, ни второго.