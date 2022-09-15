ОДКБ решило не отправлять контингент в Армению

Начальник штаба ОДКБ Сидоров заявил, что отправка миротворцев в Армению не планируется

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не планирует направлять свои силы для решения проблем на границе Армении и Азербайджана, заявил глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает РИА Новости.

Он также отметил, что в организации надеются на мирное урегулирование конфликта.

«Давайте не будем забегать вперед. Хочу только сказать, что 13 сентября главы наших государств единогласно заявили, что проблема, которая сегодня существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами», — ответил Сидоров на вопросы журналистов о том, есть ли у ОДКБ планы направлять контингент в регион.

«О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет», — заявил начштаба организации. Кроме того, он выразил надежду на мирное урегулирование ситуации.

Накануне в министерстве обороны Армении сообщили, что ночью с 14 на 15 сентября на границе с Азербайджаном прекратились серьезные инциденты. Ранее стало известно о достижении Ереваном и Баку договоренности о прекращении огня.