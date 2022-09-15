На границе Армении и Азербайджана прекратились инциденты

В Минобороны Армении заявили, что инциденты на границе с Азербайджаном ночью прекратились

Минувшей ночью с 14 на 15 сентября на границе Армении и Азербайджана прекратились серьезные инциденты, заявил пресс-секретарь армянского Министерства обороны Арам Торосян. Его слова приводит ТАСС.

«Ночь на армяно-азербайджанской границе прошла относительно спокойно, серьезных инцидентов не зафиксировано», — рассказал Торосян.

Ранее стало известно о достижении Ереваном и Баку договоренности о прекращении огня. При этом никакого документа, который мог бы готовиться к подписанию сторонами, нет.

Обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении произошло в ночь на 13 сентября. Как заявило армянское ведомство, Вооруженные силы Азербайджана открыли интенсивный огонь из артиллерии при поддержке беспилотников. В свою очередь, в Баку утверждают, что азербайджанские военные наносят ответные удары лишь по легитимным армянским военным объектам.