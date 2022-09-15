Стало известно название новой книги Виктора Пелевина и дата ее выхода

Новая книга Виктора Пелевина под названием «KGBT+» выйдет в конце сентября

Стало известно название новой книги русского писателя Виктора Пелевина и дата ее выхода. Об этом сообщается в Telegram-канале издательства «Эксмо».

Роман будет называться «KGBT+» и поступит в продажу 29 сентября в 20:22 во все книжные магазины страны. Произведение также будет доступно на сервисе цифровых книг «ЛитРес» в электронном и аудиоформате в озвучке российских звезд.

В анонсе издательства «Эксмо» заявили о том, что это «книга о выборе дороги в темные времена». «Книга не только подарит вам несколько интересных вечеров, но и познакомит с аутентичными древними психотехниками, применение которых позволит пережить нашу великую эпоху с минимальным вредом для здоровья и психики», — говорится в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что Пелевин не будет презентовать новых произведений к началу осеннего сезона текущего года, при этом в продажу поступит переиздание романа «S.N.U.F.F.», впервые выпущенного в 2011-м. Тогда же представители издания напомнили, что в ноябре этого года автор отмечает юбилей, ему исполняется 60 лет, поэтому не исключена возможность «сюрпризов».

В августе стало известно, что автор выпустит новый роман до конца 2022 года.

Ранее в трех городах России презентовали комикс по мотивам фильма режиссера Алексея Балабанова «Брат».