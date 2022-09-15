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Жители столицы Казахстана поддержали ее переименование

Казахстанцы поддержали переименование Нур-Султана в Астану

Фото: Vmenkov / Wikimedia

В ходе публичных слушаний жители столицы Казахстана поддержали переименование Нур-Султана в Астану, сообщает РИА Новости.

Столичный маслихат (совет) предложил жителям озвучить мнения по вопросу наименования города. Публичные слушания прошли в формате трансляции, которая велась в социальных сетях маслихата 15 сентября. В обсуждении приняли участие горожане и общественные представители.

«Мы благодарны первому президенту, но само название, может быть, оно было поспешным. (…) Ономастическая комиссия детально рассмотрела наше предложение о возвращении городу имени Астана и посчитала, что оно более соответствует требованиям и, самое главное, позволяет объединить общество. Потому что мы видим раскол. Думаю, что и Нурсултан Абишевич тоже, наверное, поймет, и думаю, что не обидится», — заявил заместитель директора института истории государства Буркитбай Аяган.

Как утверждает секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов, переименование Нур-Султана с учетом перехода на цифровой документооборот будет стоить значительно меньше, чем в 2019 году.

Ранее депутатская группа «Жана Казахстан» предложила вернуть столице республики ее прежнее название. Инициатива о переименовании Нур-Султана в Астану была внесена в проект конституционного закона с согласия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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Кристина Есикова
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