В Казахстане предложили переименовать столицу

Депутатская группа в Казахстане предложила переименовать Нур-Султан в Астану

Депутатская группа в Казахстане предложила переименовать столицу республики Нур-Султан и вернуть ей прежнее название — Астана. Об этом сообщает РИА Новости.

«В случае внесения поправок в конституцию, используя эту возможность, нужно внести в основной закон еще одно важное изменение. Речь идет о возвращении прежнего названия столицы», — говорится в заявлении группы «Жана Казахстан», созданной в феврале из ряда депутатов Мажилиса.

По мнению политиков, неправильно, когда при жизни человека город называется его именем. Кроме того, по словам депутатов, народ не принял новое название столицы. «Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было предложено первым президентом [Нурсултаном Назарбаевым]», — заключили они.

В марте 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию о переименовании столицы. Решение о переименовании столицы вызвало общественный резонанс. Утром 21 марта несколько десятков человек собрались на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей. Полиция задержала 20 протестующих.

Астана получила свое название в 1998 году, когда стала столицей республики. До 1961 года город назывался Акмолинск, в 1961-1992 годах — Целиноград, а затем Акмола.