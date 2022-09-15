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Россия ответила на требования Польши вернуть картины Пушкинского музея

В Минкультуры заявили, что запросов от Польши о передачи картин Пушкинского музея не было

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Официальных запросов от Польши насчет передачи семи картин московского Пушкинского музея не поступало, заявили РБК в Минкультуры России.

Там сообщили, что все полотна, которые требует вернуть Варшава, относятся к особой категории ценностей, поскольку их привезли в СССР в рамках процедуры реституции. Поэтому связанные с ними вопросы решаются в особом порядке.

«Данный вид ценностей относится к особой категории, так как они были перемещены на территорию СССР в осуществление компенсаторной реституции за действия Нацисткой Германии и ее союзников в ходе Великой Отечественной войны», — подчеркнули в ведомстве.

В Минкультуры добавили, что сейчас официальной претензии Польши на перемещенные культурные ценности в порядке, установленном этим законом, в адрес ведомства не поступало.

Ранее Польша направила России требование вернуть семь предметов искусства, которые находятся в Пушкинском музее в Москве, утверждая, что их незаконно вывезли с территории страны во время Второй мировой войны. Соответствующую ноту направили по линии МИД.

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Марина Совина
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