Болельщики «Порту» забросали камнями машину тренера после поражения в ЛЧ

Болельщики «Порту» забросали камнями машину тренера после поражения от «Брюгге» в ЛЧ

Болельщики «Порту» забросали камнями машину главного тренера Сержиу Консейсау после разгромного поражения клуба от «Брюгге» в Лиге чемпионов. Об этом сообщает португальская газета O Jogo.

«Дикий и трусливый поступок — нападение на машину, в которой находятся жена и дети тренера. Немыслимо. Жена Консейсау немедленно подала жалобу в полицию», — рассказал директор «Порту» по связям с общественностью Франсишку Маркеш.

Он добавил, что незадолго до того, как в машину тренера начали кидать камни, защитник португальского клуба Родригу Консейсау получил оскорбительное сообщение от одного из болельщиков. Руководство клуба начало собственное расследование произошедшего.

13 сентября «Порту» дома уступил «Брюгге» со счетом 0:4 в Лиге чемпионов. В чемпионате Португалии команда занимает третье место после шести туров, имея в активе пять побед и одно поражение.