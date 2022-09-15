Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова назвала условие признания США стороной конфликта на Украине

МИД: Россия признает США стороной конфликта при поставках Киеву ракет большой дальности

Фото: Shutterstock

США будут признаны непосредственной стороной конфликта на Украине, если решат направить Киеву ракеты большей дальности. Такое условие назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта», — уточнила дипломат. Она добавила, что в этом случае российская сторона будет вынуждена адекватно реагировать на действия США и защищать свою территорию всеми доступными средствами.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада ставят перед собой задачу дестабилизировать постсоветское пространство и Евразийский регион. Она назвала Евразию регионом ресурсов и возможностей, готовым к переходу в эпоху новой цивилизации, сохранив все лучшее из старого периода и накопив ресурсы для развития.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин встретился с Си Цзиньпином
В Херсоне произошло более пяти мощных взрывов
Украинец принял соотечественниц за русских и напал на них в Ницце
В Запорожской области задержали угрожавшего жителям бывшего украинского военного
Россию обогнали по поставкам нефти в Индию
Путин заявил об уродливом очертании попыток создать однополярный мир
Тело искусанного пчелами мужчины нашли в Подмосковье
Алена Водонаева раскрыла секреты эффективного похудения
Поляков призвали установить температуру в домах на уровне 17-19 градусов
Интернет Starlink запустили на всех континентах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.