Захарова назвала условие признания США стороной конфликта на Украине

МИД: Россия признает США стороной конфликта при поставках Киеву ракет большой дальности

США будут признаны непосредственной стороной конфликта на Украине, если решат направить Киеву ракеты большей дальности. Такое условие назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта», — уточнила дипломат. Она добавила, что в этом случае российская сторона будет вынуждена адекватно реагировать на действия США и защищать свою территорию всеми доступными средствами.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада ставят перед собой задачу дестабилизировать постсоветское пространство и Евразийский регион. Она назвала Евразию регионом ресурсов и возможностей, готовым к переходу в эпоху новой цивилизации, сохранив все лучшее из старого периода и накопив ресурсы для развития.