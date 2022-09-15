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Названо число вернувшихся из ЕС украинских беженцев

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о возвращении из ЕС почти 5 миллионов украинских беженцев

Фото: Shutterstock

Почти 5 миллионов украинских беженцев вернулись в страну из Европейского союза (ЕС). Такое число назвала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Могу сказать, беженцы жаждут вернуться домой, чтобы начать строить процветающую и демократическую Украину», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что в Германии из-за нехватки помещений предлагают размещать украинских беженцев в спортзалах. Отмечается, что все больше федеральных земель блокируют прием украинских беженцев, в результате чего возникают сложности с их распределением.

В Нидерландах некоторым украинским беженцам приходится спать на улице: специализированные центры не справляются с потоком людей, а местные жители пускать в свои дома украинцев не торопятся.

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Алевтина Запольская
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