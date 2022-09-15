Бывшего преподавателя арестовали на 13 суток из-за песни про «Байрактар»

В Крыму экс-преподавателя техникума арестовали на 13 суток из-за песни про «Байрактар»

Суд арестовал на 13 суток бывшего преподавателя Белогорского технологического техникума за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России и публичную демонстрацию запрещенной атрибутики. Об этом в четверг, 15 сентября, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Республике Крым.

Как уточнялось ранее, речь идет о экс-педагоге Андрее Белозерове, включившем на одной из лекций националистическую песню про беспилотник «Байрактар». Известно, что мужчина преподавал русский язык и литературу. После инцидента его уволили из техникума.

Противоправную деятельность Белозерова выявили сотрудники МВД и ФСБ. После задержания в отношении мужчины составили административные протоколы.

Об инциденте на полуострове стало известно 15 сентября. В республиканском Минобразования сообщили, что в отношении директора техникума проводится служебное расследование. Учащиеся образовательного учреждения сообщили, что россиянин на занятиях открыто делился, что ждет прихода Вооруженных сил Украины.

Позже советник главы республики по информационной политике Олег Крючков назвал поступок педагога предательством.