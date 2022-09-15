В России пообещали не повышать налоги для богатых

Замглавы Минфина Сазанов сообщил об отсутствии планов поднять налоги для богатых

Ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых россиян, которая в настоящее время составляет 15 процентов, повышать не планируется. Такое обещание в рамках Московского финансового форума дал статс-секретарь, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, сообщает РИА Новости.

По его словам, никаких обсуждений по дальнейшему изменению прогрессивной шкалы налогообложения не ведется, хотя сам опыт можно считать положительным. Сазанов напомнил, что перед повышением налога звучало предположение, что часть доходов уйдет в тень, а общие поступления сократятся, однако по факту этого не произошло.

По итогам прошлого года Минфин собрал за счет повышенных сборов с состоятельных россиян, чей доход превышает 5 миллионов рублей, 83 миллиарда рублей. В 2022 году ожидается порядка 130 миллиардов рублей, а в 2023-м — 144 миллиарда.

Ранее сообщалось, что доходы российского бюджета постепенно начали сокращаться. В июле падение составило 26 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года, а в августе — 11 процентов. Это связано с падением как ненефтегазовых, так и нефтегазовых доходов, которые в первые месяцы после ввода российских войск на Украину показывали положительную динамику за счет роста цен.

На этом фоне Минфин в начале сентября предложил провести «приватизацию» пенсионных накоплений россиян, передав их в собственность граждан. Предполагается, что эти средства будущие пенсионеры могут вкладывать в ценные бумаги на долгосрочной основе.