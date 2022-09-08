Минфин предложил провести «приватизацию» пенсионных накоплений россиян

Минфин России предложил разрешить самостоятельное инвестирование в пенсионные накопления

Минфин России предложил провести «приватизацию» пенсионных накоплений россиян, передав их в собственность граждан. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию ведомства и Центробанка (ЦБ).

Как заявляет газета, мера обсуждалась на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве 30 августа. Она сформулирована в презентации как «проведение "приватизации" пенсионных накоплений граждан» и была представлена на совещании министром финансов Антоном Силуановым и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Инициатива включена в блок, посвященный развитию пенсионного и страхового рынка.

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Речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору, хотя и при условии соблюдения определенных критериев, источник издания, участвовавший в совещании.

Эти пенсионные накопления образовались за счет того, что до 2014 года шесть процентных пунктов из страхового тарифа в 22 процента составляли накопительную часть пенсии, которой можно было распоряжаться свободнее, чем страховой. Например, ее можно было перевести в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для повышения доходности. Однако с 2014 года в России начал действовать мораторий на формирование подобных сбережений, в конце прошлого года он был продлен до 2024 года.

Разъяснение Госдумы

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил изданию, что под «приватизацией» пенсионных накоплений понимается передача в собственность граждан накоплений, сформированных в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), но замороженных с 2014 года. Сейчас эти сбережения фактически находятся в собственности государства, хотя это скорее технический нюанс, однако его предполагается преодолеть.

Аксаков напомнил, что сейчас россияне, имеющие такие сбережения, могут лишь перевести их из одного НПФ в другой. Теперь предполагается, что граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда — ПФР или НПФ — либо инвестировать самостоятельно, но по четко регламентированным критериям.

Депутат добавил, что модель «приватизации» пока формируется, поэтому ее подробности обсуждать преждевременно. Но речь идет именно об инвестициях, а выведение средства, «как с депозита», не предполагается, уточнил Аксаков. Другой участник сессии подтвердил, что конкретные детали на совещании не обсуждались — они сейчас прорабатываются.

Что еще предложил Минфин?

Кроме «приватизации» среди предложений Минфина по развитию пенсионного и страхового рынка значатся: развитие корпоративных пенсионных программ, стимулирование НПФ к долгосрочным инвестициям, модернизация инструментов для долгосрочных инвестиций физлиц, внедрение системы гарантирования долгосрочных сбережений, а также налоговое стимулирование.

Аналогичные предложения Центробанк уже ранее излагал в своем докладе «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях». В ней, в частности, регулятор заявлял о необходимости поддержки корпоративных систем добровольных пенсионных накоплений, поскольку они могут стать основой новой системы сбережений.

По словам Аксакова, под «поддержкой» Минфин и Центробанк подразумевали налоговое стимулирование, на назвав при этом на встрече его конкретных параметров. Депутат напомнил об обсуждавшейся ранее идее установить налоговые льготы на доходы граждан, которые направляются в НПФ. Например, если гражданин направляет до 6 процентов дохода в НПФ, то его облагаемая НДФЛ база уменьшится на 36 процентов. Соответственно, у россиянина появляется стимул направлять средства в накопительную систему, а дальше инвестировать их в разные активы, резюмировал Аксаков.

Кроме того, в докладе о перспективах финрынка Центробанк сообщал, что рассмотрит вопрос отмены части требований к структуре инвестиционных портфелей НПФ. При этом риски фондов будут ограничены требованиями к их стресс-тестированию. Аксаков рассказал изданию, что на встрече в правительстве упоминалось, что перечень доступных долгосрочных инструментов могут расширить и для физических лиц. При этом парламентарий также уточнил, что конкретных примеров на сессии не называлось.

Предполагается, что реализация этой политики должна позволить повысить дополнительный пенсионный доход граждан с 8 процентов в 2022 года до 9,1 процента в 2025-м и 10,8 процента — в 2030 году.

Реформа накопительных пенсий

Ранее сообщалось, что Минфин и Центробанк разработали реформу законопроект об изменении накопительных пенсий. Он подразумевает налоговые вычеты в размере 6 процентов, софинансирование от государства и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей по аналогии с банковскими вкладами. О рассмотрении и возможном принятии документа еще в январе 2022 года сообщали «Известия».

В мае глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков говорил, что документ могут внести в Госдуму до конца весенней сессии. В то же время источники газеты в Центробанке, Госдуме и Минфине выразили сомнение, что законопроект примут в 2022 году. Близкий к Минфину информатор добавил, что решение об инициативе не принято и, вероятнее всего, не будет принято до конца года.

Заморозка накоплений

В конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий россиян до 2024 года. Предполагается, что продление срока заморозки уменьшит трансферт из бюджета страны в бюджет Пенсионного фонда на 772,9 миллиарда рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в накопительную часть выплат в размере 6 процентов от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Власти рассчитывали, что заморозка станет единовременной, однако с того времени ее продлевают.

