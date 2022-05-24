В России раскрыли подробности о реформе накопительных пенсий

«Известия» допустили, что закон о реформе накопительных пенсий внесут в Госдуму до 31 июля

Законопроект об изменении накопительных пенсий могут внести в Госдуму до конца весенней сессии, рассказал глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам. Документ не вызвал принципиальных разногласий, пишут «Известия».

Идея законопроекта

Инициативу разработали Минфин и Центробанк России. Обсуждения законопроекта проходили, поэтому ключевые разногласия удалось устранить. Аксаков раскрыл подробности о реформе накопительных пенсий и допустил, что инициативу внесут в Госдуму до 31 июля.

6 процентов составят налоговые вычеты

Законопроект подразумевает налоговые вычеты в размере 6 процентов, софинансирование от государства и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей по аналогии с банковскими вкладами. О рассмотрении и возможном принятии документа «Известия» сообщали еще в январе 2022 года.

Сроки принятия

Информаторы «Известий» в Центробанке, Госдуме и Минфине выразили сомнение, что законопроект примут в 2022 году. Эксперты из профильного сообщества соглашаются с этими опасениями, напоминая, что россияне не доверяют системе накопления пенсий. Источники «Известий» заявили, что реформу не проведут в 2022-м. Близкий к Минфину информатор добавил, что решение об инициативе не принято и, вероятнее всего, не будет принято до конца года.

Мы надеемся, что работа по законодательному оформлению этой концепции будет завершена в течение 2022 года. Сейчас профсообщество обсуждает с Минфином и ЦБ общую концепцию идеи СберНПФ

В пресс-службе СберНПФ рассказали, что идея трансформации накоплений в системе обязательного пенсионного страхования активно обсуждалась еще с конца 2021 года. Сейчас дискуссии вокруг инициативы продолжаются. В СберНПФ предположили, что законопроект способствует росту интереса граждан к добровольным накоплениям.

Мнения экспертов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в прошлом созыве рабочей группе и профильным комитетам демонстрировали несколько версий инициатив о реформе накопительных пенсий, но финальное решение еще не приняли. Депутат напомнил, что «заморозка средств пенсионных накоплений» действует много лет, что говорит о неэффективности системы.

Без серьезного стимулирования, без софинансирования, без активной пропаганды, без серьезной перезагрузки имиджа НПФ любые предлагаемые модели будут работать малоэффективно Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Нилов добавил, что миллионы россиян выбрали для начисления выплат негосударственные пенсионные фонды и хотели бы формирования накопительной пенсии. «Но этого не происходит, а решение о заморозке только повышает напряженность», —подчеркнул он.

По словам члена комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, накопительную часть пенсий заморозили из-за несовершенства НПФ.

В свою очередь председатель совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова заявила, что рынок поддержал инициативу Центробанка о введении системы гарантирования добровольных пенсионных накоплений, похожей на действующую с 2014 года систему гарантирования накопительной части выплат.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая добавила, что запуск системы добровольных пенсионных накоплений возможен только при стабильных экономических и финансовых обстоятельствах, когда у граждан появится больше доверия к долгосрочным инвестициям.

В условиях изоляции от внешних финансовых рынков роль длинных пенсионных денег для российской экономики только возрастает, поэтому правительству рано или поздно придется заняться выстраиванием накопительной системы и созданием стимулов для участия в ней населения Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Ведущий эксперт Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев предположил, что если фондовый рынок не восстановится, то государству экономически выгоднее преобразовать пенсионные накопления в страховые баллы. Еще в январе 2022 года лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предлагал отменить систему накопительных пенсий.

Однако если ребалансировка рынка состоится, то следует сделать систему добровольной и дать россиянам право самостоятельно использовать эти средства.

Заморозка накопительной части пенсии

В конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий россиян до 2024 года. В начале месяца соответствующую инициативу одобрили в Госдуме. Предполагается, что продление срока заморозки уменьшит трансферт из бюджета страны в бюджет Пенсионного фонда на 772,9 миллиарда рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в накопительную часть выплат в размере 6 процентов от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Власти рассчитывали, что заморозка станет единовременной, однако с того времени ее продлевают.