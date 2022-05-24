В России раскрыли подробности проекта о реформе пенсий

«Известия»: проект закона о реформе накопительных пенсий могут внести в Госдуму до 31 июля

Проект закона о реформе накопительных пенсий, разработанный Минфином и ЦБ России, должен поступить в Госдуму в этом году, раскрыл подробности «Известиям» глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков.

Депутат отметил, что это может произойти уже в весеннюю сессию, то есть до 31 июля. По его словам, концептуальных разногласий по документу нет. Проект закона предполагает налоговые вычеты в размере 6 процентов, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей по аналогии с банковскими вкладами.

При этом источники издания отметили, что в 2022 году реформы не случится. Решение по законопроекту еще не принято и, вероятнее всего, не будет принято в этом году.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что размер индексации социальных выплат и пенсий обычно рассчитывается исходя из уровня инфляции. Ближайшее повышение, вероятно, будет основано на данных изменения потребительских цен за первый квартал 2022 года.