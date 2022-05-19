В Госдуме высказались о возможном размере индексации пенсий

Депутат Бессараб сочла возможной индексацию пенсий на размер квартальной инфляции

Размер индексации социальных выплат и пенсий обычно рассчитывается исходя из уровня инфляции. Ближайшее повышение, вероятно, будет основано на данных изменения потребительских цен за первый квартал 2022 года, рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, спрогнозировать точный размер увеличения размера социальных выплат сложно из-за разных данных по инфляции.

Если в первом квартале она, по официальным данным Росстата, составила 9,95 процента, логично было бы на такой же процент увеличить Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Президент [России Владимир Путин] всегда очень внимательно относится к вопросам борьбы с бедностью. Как правило, темпы повышения социальных пособий и льгот соответствуют темпам роста инфляции. Но какие предложения подавало правительство — это сложно сказать», — отметила парламентарий.

Помимо пенсий будут увеличены размеры и других пособий, уверена Светлана Бессараб.

«Прежде всего будет обращено внимание на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, поскольку именно эти показатели озвучивались на первых заседаниях и при поручениях правительства тоже упоминались», — заключила она.

Помощник президента России Максим Орешкин анонсировал заседание Госсовета по социальной политике. На нем ожидается принятие решения по увеличению суммы социальных выплат.

Ранее правительство направило главе государства инициативу и предложения по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Как уточнил глава Министерства труда Антон Котяков, есть несколько вариантов дополнительного изменения размера выплат. По его мнению, такие меры позволят снизить темпы снижения показателей реальных доходов населения.

27 апреля Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в России будут приняты решения по индексации пенсий, а также пособий и зарплат бюджетников.

