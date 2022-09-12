Доходы российского бюджета перешли к падению

РБК: доходы российского бюджета в августе упали на 11% после 26% в июле

После падения в июле на 26 процентов в годовом выражении доходы федерального бюджета в августе сократились на 11 процентов, таким образом отрицательная динамика наблюдается второй месяц подряд. При этом снижаются как нефтегазовые поступления, так и ненефтегазовые. Об этом со ссылкой на доступные данные Министерства финансов пишет РБК.

Данные за август предварительные и могут быть пересмотрены позднее, однако существенно ситуация уже не изменится. Нефтегазовые доходы в августе сократились на 3,4 процента, до 671,9 миллиарда рублей, что стало минимумом с июня 2021 года. В первую очередь на них повлияло падение поступлений налога на дополнительный доход от добычи.

Ненефтегазовые доходы упали сильнее — на 14 процентов, до 1,157 триллиона рублей. На 26 процентов уменьшились сборы НДС на импортные товары, что связано с падением поставок товаров из-за рубежа в Россию.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на опережающие показатели и статистические данные отмечал, что замедление падения российской экономики во втором квартале оказалось временным явлением. Падение спроса и предложения в третьем квартале закончилось, а если профицит внешней торговли начнет сокращаться, на что нацелены западные санкции, курс рубля может упасть значительно ниже желаемых 70-75 рублей за доллар.

На этом фоне президент страны Владимир Путин объявил, что ситуация в российской экономике постепенно выравнивается, а сама она выходит на траекторию роста.