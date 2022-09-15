Цены на газ в Европе взлетели выше отметки 2500 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ на европейском хабе TTF в ходе торгов 15 сентября взлетели. К моменту написания новости стоимость октябрьских фьючерсов приблизилась к отметке 2500 долларов за тысячу кубометров (плюс почти 10 процентов), на максимуме стоимость превышала 2550 долларов, свидетельствуют данные торгов.

Цены на топливо остаются на высоком уровне на фоне неопределенности с поставками газа из России, которая сокращала, а позднее приостановила прокачку по основному маршруту экспорта — «Северному потоку».

Еврокомиссия для преодоления последствий энергетического кризиса представила план, предполагающий снижение потребления электричества в странах ЕС минимум на 5 процентов в часы его пиковой цены.

Также европейские страны активно пополняли запасы: так, в конце августа президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна не испытает проблем с топливом предстоящей зимой, поскольку хранилища почти полностью заполнены.