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Немецкая газета сравнила Шольца с Джеймсом Бондом и была высмеяна в сети

Bild сравнила канцлера ФРГ Шольца с Джеймсом Бондом и была высмеяна пользователями Twitter
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: John Macdougall / Reuters

На сайте немецкой газеты Bild появился материал про канцлера Германии Олафа Шольца и его красный телефон на рабочем столе. Авторы статьи сравнили политика с Джеймсом Бондом, после чего были высмеяны пользователями Twitter.

В материла говорится про звонок Шольца российскому президенту Владимиру Путину, разговор состоялся во вторник, 13 сентября. Главной темой стала обстановка на Украине и проводимая там спецоперация. Помимо этого, лидеры стран проговорили вопросы, связанные с обеспечением безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В ходе беседы Шольц высказался за дипломатическое урегулирования конфликта.

Про новый телефонный разговор с президентом России канцлер ФРГ также написал в своем Twitter. Bild, ссылаясь на его пост, сообщила про красный телефон Sina Communicator H. Устройство весит 5,5 килограмма и способно передавать разговоры, а вскоре и звонки по видеосвязи, в зашифрованном виде. После этого авторы написали про «прикосновение Джеймса Бонда»: они заявили, что это похоже на шпионский след в ведомстве канцлера.

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Варвара Кошечкина
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