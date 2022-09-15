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Венгерские супермаркеты перешли на меры вынужденной экономии

Супермаркеты в Венгрии меняют лампы и отключают все вывески ради вынужденной экономии

Фото: Natalya Loginova / Globallookpress.com

Крупные торговые сети в Венгрии вынуждены менять лампы и отключать все лишнее на ночь, пишет РИА Новости.

В компании Tesco рассказали, что заменили традиционные лампочки в торговых залах на светодиодные. Сотрудники уточнили, что сейчас занимаются заменой лампочек вне торгового зала — в зонах для сотрудников, на складах, в холодильных камерах и так далее. «Как для торгового зала, так и для подсобных помещений мы добиваемся экономии более одного миллиона киловатт-часов электроэнергии в год», — подчеркнули в компании.

В нерабочее время на крышах магазинов отключат вывески. В компании перешли на дополнительные меры по экономии.

В сети супермаркетов SPAR уточнили, что на ночь отключают системы воздухообмена. Кроме того, составляют график оттаивания для охладителей мороженого, используют отработанное тепло систем охлаждения для отопления, выработки горячей воды и так далее.

Венгерское подразделение Auchan уточнило, что разработало рекомендации по энергосбережению.

Ранее власти Венгрии объявили чрезвычайное положение в области энергетики.

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Марина Совина
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