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Венгрия объявила чрезвычайное положение в энергетике

Канцелярия премьера Венгрии 13 июля объявила чрезвычайное положение в области энергетики

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Власти Венгрии объявили чрезвычайное положение в области энергетики. Об этом рассказал Reuters руководитель канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

По его словам, соответствующее решение было принято под председательством главы кабмина Виктора Орбана. Оно предполагает внедрение специальных мер, направленных на обеспечение Венгрии необходимым количеством топлива к грядущему отопительному сезону.

Среди мер, которые начнут действовать с августа 2022 года, — наращивание закупок газа у иностранных поставщиков и сокращение его потребления внутри страны.

Ранее в начале июля Орбан сообщил, что Будапешт пока не готов обсуждать возможность отказа от российского газа.

«Мы не обсуждаем предложения, которые затруднили бы нам доступ к российскому газу. Речь не о том, что мы ищем компромисс, а о том, что нам нечего обсуждать», — подчеркнул премьер.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявил о невозможности заменить нефть и газ из России. По его словам, власти страны попросили об исключении в эмбарго на российскую нефть из-за того, что в противном случае обеспечить государство достаточным количеством топлива было бы «физически невозможно».

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Варвара Кошечкина
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