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МИД уличил Британию в использовании смерти Елизаветы II в геополитических целях

Мария Захарова заявила, что Лондон использует смерть Елизаветы II в геополитических целях

Фото: Yui Mok / Reuters

Власти Великобритании пытаются использовать смерть королевы Елизаветы II в геополитических целях. В этом уличила Лондон официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отказ британской стороны от приглашения российских представителей на траурные мероприятия. Ее слова опубликованы в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат рассказала, что МИД Великобритании проинформировал посольство РФ о решении не приглашать российскую сторону на траурные мероприятия в связи с кончиной королевы. По ее словам, в качестве предлога для этого решения Лондон назвал проведение военной операции России на Украине.

«Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную», — отметила Захарова. Она также выразила соболезнования британскому народу от лица МИД в связи с «постигшей его большой утратой».

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании не стало направлять приглашения на похороны королевы Елизаветы II властям России, Белоруссии и Мьянмы. При этом Иран, отношения Лондона с которым иностранные СМИ описывают как сложные, будет представлен на уровне послов.

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Виктория Кондратьева
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