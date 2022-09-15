Стало известно об обстреле ВСУ погранпункта на белгородской границе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобильный погранпункт на границе Харьковской и Белгородской областей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Там уточнили, что один из снарядов попал в здание таможни, где после этого начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.
Уточняется, что через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Нехотеевка в Россию въезжают беженцы с Украины. Погранпункт находится рядом с селом Нехотеевка, об обстреле которого ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Также он подтвердил информацию об атаке пункта пропуска. «В ходе проверки информации достоверно установлено, что в результате обстрела повреждение получил таможенный терминал», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее 15 сентября ВСУ обстреляли село Красный Хутор Белгородского района. По словам Гладкова, пострадавших в результате атаки нет.