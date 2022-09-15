Белгородский губернатор сообщил об очередном обстреле со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Нехотеевки со стороны Украины

Со стороны Украины ведется обстрел белгородского села Нехотеевка. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Один из снарядов попал на заправочную станцию, в результате чего произошел пожар. Предварительно пострадавших нет», — рассказал глава области.

Он отметил, что АЗС уже давно не работает, на станции отсутствует топливо. На место происшествия выехали сотрудники МЧС России.

Это уже второй обстрел села в Белгородской области за день. Ранее Гладков сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Красный Хутор Белгородского района. По предварительным данным, пострадавших в хоте обстрела не оказалось.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине (СВО). Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).