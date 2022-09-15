Белгородский губернатор сообщил об очередном обстреле со стороны Украины
Со стороны Украины ведется обстрел белгородского села Нехотеевка. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Один из снарядов попал на заправочную станцию, в результате чего произошел пожар. Предварительно пострадавших нет», — рассказал глава области.
Он отметил, что АЗС уже давно не работает, на станции отсутствует топливо. На место происшествия выехали сотрудники МЧС России.
Это уже второй обстрел села в Белгородской области за день. Ранее Гладков сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Красный Хутор Белгородского района. По предварительным данным, пострадавших в хоте обстрела не оказалось.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине (СВО). Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).