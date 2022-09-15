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Путин оценил позицию Китая по Украине

Президент России Владимир Путин высоко оценил позицию Китая по Украине

Фото: Александр Демьянчук / POOL / ТАСС

Россия высоко оценивает позицию Китая по конфликту на Украине и считает ее сбалансированной. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, передает РИА Новости.

«Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили», — сказал президент РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нынешние отношения России и Китая являются многофакторными и разветвленными. Пресс-секретарь президента России отметил, что Владимир Путин находится в постоянной связи с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Николай Чигасов
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