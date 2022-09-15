В Кремле ответили на вопрос об отношениях России и Китая
Пресс-секретарь Песков счел многофакторными нынешние отношения России и Китая
Нынешние отношения России и Китая являются многофакторными и разветвленными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России отметил, что Владимир Путин находится в постоянной связи с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Препятствий развитию отношений России и Китая нет», — сказал Песков.
Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин затронут темы Украины во время встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Мероприятие пройдет 15-16 сентября, в нем примут участие главы 15 государств.