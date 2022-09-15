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В Кремле ответили на вопрос об отношениях России и Китая

Пресс-секретарь Песков счел многофакторными нынешние отношения России и Китая

Фото: Press service of the President of Kazakhstan / Reuters

Нынешние отношения России и Китая являются многофакторными и разветвленными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Владимир Путин находится в постоянной связи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Препятствий развитию отношений России и Китая нет», — сказал Песков.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин затронут темы Украины во время встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Мероприятие пройдет 15-16 сентября, в нем примут участие главы 15 государств.

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Анна Щербакова
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