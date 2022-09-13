Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине

Путин и Си Цзиньпин затронут темы Украины во время встречи на саммите ШОС в Самарканде

На встрече в Самарканде президент России Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Украине, рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Ушакова, Китай подходит к украинским событиям «сбалансированно», а также четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать спецоперацию. «И этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсужден в ходе этого предстоящего контакта», — рассказал он.

Как ожидается, главы государств обсудят вопросы о деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), повышении роли этой организации в международных делах, а также двустороннюю повестку дня и основные региональные и международные темы.

«Если мы говорим о двусторонней повестке дня, то очень важное значение в ходе этого контакта будет иметь разговор по торгово-экономическому сотрудничеству. В нынешней непростой обстановке, в условиях действий нелегитимных западных санкций это сотрудничество демонстрирует устойчивость, продолжает поступательно развиваться, набирать обороты», — отметил Ушаков.

11 сентября сообщалось, что Си Цзиньпин впервые более чем за два года покинет Китай и отправится в Среднюю Азию, где встретится с Владимиром Путиным. Эта поездка станет для него первой с начала пандемии COVID-19. Встреча мировых лидеров планируется на полях саммита ШОС в Узбекистане, который пройдет 15-16 сентября.